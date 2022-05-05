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Son dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'e: 10 milyon euro getirirsen gidersin

#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Transfer
Son dakika: Galatasaraydan Mostafa Mohamede: 10 milyon euro getirirsen gidersin
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisi alınan Mısırlı golcü Mostafra Mohamed'in Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşndüğü ortaya çıktı. Yönetimden 24 taşındaki golcüye bonservis yanıtı geldi.

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Galatasaray’da opsiyon maddesini kullanarak bonservisi alınan Mustafa Muhammed’in sarı kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşündüğü ortaya çıktı. Fatih Terim’in ardından görev gelen Domenec Torrent’in de düzenli olarak forma şansı vermediği Mısırlı golcü ayrılma planları yaparken sezon sonu başka bir takıma
transfer olmayı hedefliyor.

24 yaşındaki futbolcunun aklında ise Fransa var. Sezon başında Bordeaux’nun kapısından dönen Mustafa Muhammed, 1 yıl gecikmeli de olsa da Ligue 1’de forma giymeyi hedefliyor.

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Bonservisi 4 milyon dolara alındı

Bordeaux dışında Fransa’da Lille ve Montpellier’in de transfer etmek istediği ifade edilen ve yönetime “Mutlu değilim, ayrılmak istiyorum” diyen Muhammed’in hayalinin önündeki en büyük engel ise G.Saray’ın kadro planlaması. Mısır ekibi Zamalek’e 4 milyon dolar ödeyerek bonservisini alan mevcut yönetimin Mustafa Muhammed’in genç yaşı, kalitesi ve uygun kontrat şartları nedeniyle ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Yönetimin transfere olumlu yaklaşmamasının bir diğer nedeni de ayrılığı halinde yerinin aynı kalite, maliyet ve yaşta bir golcü ile doldurulmasının zor olduğunun düşünülmesi.

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38 maçta sadece 15 kez 11’e girdi

Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta şans bulsa da Muhammed sadece 15 maçta ilk 11’e girebildi. Torrent de görev aldığı 17 karşılaşmanın sadece 4’ünde Mısırlı oyuncu ile maça başlarken ağırlıklı olarak tercihini 36 yaşındaki Gomis’ten yana kullandı. Mustafa Muhammed sarı kırmızılılar ile 38 resmi karşılaşmada forma giyerken, 7 gol, 5 asist ile 12 gole direkt katkı verdi.

"10 milyon euro getirirsen gidebilirsin"

Forma giyememekten rahatsız olan ve ayrılık düşüncesini kulüple de paylaşan Mustafa Muhammed’e sarı kırmızılılar olumsuz bir yaklaşım gösterse de yine de açık bir kapı bırakıldı. 8 ila 10 milyon Euro bandında bir teklif getirmesi halinde ayrılık konusunun gündeme alınacağı genç oyuncuya aktarıldı.

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Transfer

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