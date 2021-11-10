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Galatasaray'dan Mostafa Mohamed kararı!

#Galatasaray#Transfer#Zamalek
Galatasaraydan Mostafa Mohamed kararı

Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'le deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı. Avrupa Ligi'nde grubunda lider olan Aslan, aynı performansı lig yarışında gösteremedi. Sarı-kırmızılı takımın çizdiği kötü grafikten dolayı eleştirilen isimlerin başında Mostafa Mohamed geliyor. Mısırlı oyuncunun geleceğinin belirsiz olmasından dolayı mutsuz olduğu iddia ediliyordu. Yönetim, Mohamed ile ilgili kararını verdi.

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Galatasaray'a imza attıktan sonra müthiş bir performans gösteren ve attığı gollerle adından söz ettiren Mostafa Mohamed, büyük bir düşüş yaşamıştı. Geçen sezonun sonunda başlayan ve bu sezonun başında da devam eden formsuz dönemin en büyük sebebi ise Mısırlı yıldızın gelecek kayısı olduğu iddia edilmişti.

Galatasaray'da kiralık oynayan Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınığ alınmayacağı tartışılıyordu. Yönetim, son kararını verdi. Sabah'ın haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, Zamalek'ten kiraladığı Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu Ocak ayında kullanmaya karar verdi.

4 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Mısır kulübüne 1 ay içinde yazılı bildirim yapılacak ve sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödenerek Mısırlı forvetin bonservisi alınacak.

Zamalek ile yapılan anlaşmaya göre ocak ayında Mısır ekibine, "Opsiyonu kullanacağız" bilgisi verilecek ve ödeme yaz transfer dönemi açılınca yapılacak.

Karagümrük maçı öncesinde 23 yaşındaki oyuncuya bu bilgi verilirken, "Bonservisini alıyoruz. Rahat ol" denildi. Ekstra motivasyon ile Karagümrük maçına çıkan Mostafa beraberlik golünü attı, 50 metre geriye koşup Pesic'in golüne engel oldu.

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#Galatasaray#Transfer#Zamalek

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