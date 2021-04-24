Son Dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed açıklaması! Koronayı atlattı, kampa dahil edildi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, karantina süresi tamamlanan ve bu sabah yapılan üç koronavirüs testi de negatif çıkan Mostafa Mohamed'in Antalya kampına dahil edildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Covid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üç testi de negatif çıkan oyuncumuz Mostafa Mohamed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dâhil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü