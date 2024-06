Son dakika: Galatasaray'dan Michy Batshuayi açıklaması! Wan-Bissaka, Goretzka, Assignon transferlerinde son durum...

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, gündemdeki transferlere ve A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki performansına yönelik Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

D Smart ekranlarında Uğur Dermirkırdı ile Serhan Türk'ün sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, son günlerde adı Galatasaray ile anılan Belçikalı golcü futbolcu Michy Batshuayi ile görüştüklerini doğrulayarak “Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Batshuayi ilgilendiğimiz bir oyuncu. Beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Futbolda resmi imzalar atılıncaya kadar ‘Bitti’ denmez. Belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa buna daha net cevaplar verebiliriz. Sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu. Benim bildiğim kadarıyla bir opsiyonu yoktu. Sözleşmesi sona ermişti” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZ GALATASARAY İÇİN EN DOĞRU GÖREVLENDİRMELERİ VE KARARLARI VERECEKTİR”

Galatasaray’da görevi Başkan Dursun Özbek’in belirlediğinin altını çizen Hatipoğlu, “Sportif AŞ’nin önümüzdeki günlerde bir genel kurulu olacak. Yönetim olarak bir değişiklik ve yeni isimlerin katılması gündemimizde. Konu tamamen başkanımızın tasarrufunda. O Galatasaray için en doğru görevlendirmeleri ve kararları verecektir. Beklemek lazım. Galatasaray’da transferin, yöneticilerin görevlerinin başında da başkanımız vardır. Daha önceki dönemde de bunu başkanımız açıklamıştı. Başkanlık sistemiyle yönetilen bir kulübüz. Başkanımız her icraatın başında, içinde yer alıyor. Bizler başkanımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Opsiyonları, istediğimiz oyuncularla ilgili şartları belli bir noktaya getirip başkanımızın önüne sunmakla yükümlüyüz. Onun son kararı söylediği hatta son hamleyi kendisinin yaptığı bir Galatasaray var. İyi bir ekibimiz var. Bu bir ekip çalışması. Ekiple birlikte en doğruları yapmaya çalışıyoruz. Transfer bildiğim kadarıyla tüm Avrupa’da 24 Haziran’da başlayacak. Almanya’da tüm futbol paydaşlarının bir araya gelmesiyle görüşmeler kaçınılmaz oluyor. Az önce başka bir kulübün yöneticisi de bir kafede başka bir menajerle oturuyordu” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIN TÜRKİYE’DE OYNAMA İSTEĞİ BELİRLEYİCİ OLUYOR”

İbrahim Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Galatasaray için doğru insanlarla görüşmeye çalışıyoruz. Bizim hocamızın, scout ekibimizin çok önceden belirlediği bir isim listesi var. Buradaki oyuncuların şartlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Oyuncuların Türkiye’de oynama isteği belirleyici oluyor. Bazı futbolcular ülkemize gelmeyi düşünmüyorlar. Bazı oyuncular daha yüksek bedellerle Suudi Arabistan’a, Katar’a gitmeyi düşünüyorlar. Farklı dengeler var. Bütçemize uygun ve istediğiniz özelliklerde futbolcu bulmanız gerekiyor. Vakit çok, aceleye gerek yok. Galatasaray son iki yılın şampiyonu. İyi bir kadrosu var. Küçük dokunuşlarla takımı rahatlatacak doğru hamleleri yapmak istiyoruz. Elimiz kolay. Yarın maç oynamaya kalksa Galatasaray çok iyi bir kadroyla sahaya çıkacak durumda.”

Galatasaraylı yönetici, taraftarların da sabırlı olması gerektiğini aktardı.

SAĞ BEK VE ORTA SAHAYA TAKVİYE

Transferde önceliği sağ bek ve orta saha pozisyonlarına vereceklerini anlatan Hatipoğlu, “Bir sağ bek, bir de orta saha oyuncusuna ihtiyacımız var. Bu mevkiler için görüşmeleri yapıyoruz” dedi.

“LEON GORETZKA GÜNDEMİMİZDE ŞU AN İÇİN YOK”

Bayern Münih’te forma giyen orta saha oyuncusu Leon Goretzka ile ilgili transfer iddialarına da Hatipoğlu şu yanıtı verdi:

“Leon Goretzka Bayern Münih’te oynayan son derece başarılı bir oyuncu. Çok ciddi bir maliyeti olan bir oyuncu. Gündemimizde şu an için yok. Biz Galatasaray için doğru transferi yapmaya çalışıyoruz.”

“WAN-BISSAKA VE ASSIGNON TAKİP ETTİĞİMİZ İSİMLERDEN İKİSİ”

Sağ bek pozisyonu için listelerinde 6-7 oyuncu olduğunu açıklayan Hatipoğlu, “Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon listemizde olup takip ettiğimiz isimlerden ikisi. Ancak listemizde 6-7 oyuncu var. Oyuncunun Türkiye’ye bakış açısı, oluşacak toplam maliyeti… Okan Hocamız’ın ve scout ekibimizin belirlediği bazı kriterler var. Oyuncunun taşıması gereken özellikler var. Bizim beklentilerimizi karşılayacak bir ismi transfer edeceğiz. Herkese eşit mesafedeyiz. Yakınlık transferde şartlar oluşunca bundan bahsedebiliriz. Burada listemizdeki oyuncuların şartlarını öğrenip, listemizdeki oyuncuları güncelleyip Türkiye’ye dönüp şartları yeniden değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. İmza atacağımız aşamada değiliz” şeklinde konuştu.

“OYUNCULARA TEKLİF GELMESİ KADAR DOĞAL BİR ŞEY YOK”

A Milli Takım’da Galatasaray formasını giyen çok değerli oyuncuların olduğunu aktaran Hatipoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kerem var, Barış var, Abdülkerim var, Kaan Ayhan var. O oyunculara teklif gelmesi kadar doğal bir şey yok. Galatasaraylı oyuncular geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdiler. Bizim oyuncularımıza teklif gelmesi kadar doğal bir şey yok. Teklifler geliyor ama bunlarla ilgili en doğru kararı vermek için bekliyoruz. Henüz ‘şu oyuncuya şöyle teklif geldi’ durumu söz konusu değil. Avrupa’ya bakın… Kimsenin kimseyi aldığı var mı şu günlerde. Avrupa Şampiyonası’nın veya Dünya Kupası’nın olduğu her yıl transferler turnuva sonrasına doğru oluyor. Oyuncu da belki öyle… Oyuncu performansını görmek istiyor, kendi adına en iyi transferi yapmak istiyor. Bu hem alacağımız hem bizden gitmesi muhtemel oyunculara gelecek teklifler için bu geçerli. Turnuvanın grup maçlarının bitip, takım sayısının azalması gerekiyor. Şu an bir yere gitsek kendi oyuncularımızı ziyarete gideriz.”

“ZANIOLO’YA İLGİ DUYAN TAKIMLAR VAR”

İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo’nın geleceğine dair ise İbrahim Hatipoğlu, “Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray’ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig’de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir” değerlendirmesinde bulundu.

“ICARDI MUTLU, GALATASARAY’DA OYNAYACAK”

Sarı-kırmızılı takımın golcü oyuncusu Mauro Icardi’nin mutsuz olduğuna dair söylemleri anlamadığını aktaran Hatipoğlu, “Icardi burada şampiyon oldu. Bu şampiyonluğu en coşkuyla kutlayan oyuncularımızdan biriydi. Sonra da tatil yapmak için ailesiyle ülkesine gitti. Icardi mutlu, Galatasaray’da oynayacak. Temmuz başında çalışmalara katılacak. Ben Icardi’nin önümüzdeki sezon daha farklı bir performans göstereceğini düşünüyorum. Çünkü iki yıldır bizimle hazırlık kampında yer alamamıştı. Bugün bizim sözleşmeli oyuncumuz ve takımımızla birlikte kamp dönemi yaşayacak. Bu geçici hazırlık kampıyla lige çok daha güçlü ve hazır olarak başlayacak” şeklinde görüş belirtti.

“ERDEN TİMUR HERKESİN SEVDİĞİ BİR KARDEŞİMİZ”

Galatasaray Sportif AŞ görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Erden Timur’un herkesin sevdiği biri olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, “Galatasaray’da kişiye bağlı birliktelik söz konusu değil. Burası büyük bir camia. 119 yıllık camiada buraya aidiyet çok önemli. Oyuncu Galatasaray’ın oyuncusu olduğu için mutlu. Galatasaray’da kazandıklarıyla mutlu oluyor. Bu böyle devam edecek” dedi.

“GALATASARAY’DA YILDIZ ÇOK”

Galatasaray’a güç katacak oyuncuların transfer edileceğinin altını çizen Hatipoğlu, “Galatasaray’da yıldız çok. Bizim takımımıza katkı verecek, bizi daha ileriye taşıyacak doğru oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bunlar kariyerleri belli bir seviyenin üzerinde herkes tarafından kabul gören önemli oyuncular. Yıldız kimdir? O farklı bir konu. Bizim için bu takıma değer katacak bir yıldız gelecek diyebiliriz. Genç ve istikbal vaadeden hangi pozisyon olursa olsun. Böyle bir fırsat karşımıza çıkarsa elbet değerlendiririz. Bu Icardi, Mertens ve diğer oyuncularımız için de geçerli. Bizim santrfor mevkisinde çok güçlü bir oyuncumuz var. Bu sene yaşadığımız zorlukları yaşatmayacak kuvvetli bir ikinci santrfora ihtiyacımız var ve Galatasaray için en iyisini alacağımıza kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

“MERTENS İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ile yeniden anlaşmaya vardıklarını vurgulayan İbrahim Hatipoğlu, “Mertens ile devam edeceğiz. Bunu zaten Başkanımız açıkladı. 1 yıl anlaşmasını uzattık ve 1 yıl daha oynayacak. Mertens sadece oyunu, performansıyla değil kişiliğiyle, karakteriyle de Galatasaray’a güç katmış biri. Seyirciyle bütünleşen, pozitif enerjisiyle herkesin sevdiği bir oyuncu. Onun Galatasaray’da 1 yıl daha geçirmesi bize güç katacaktır” diye konuştu.

“GALATASARAY EKONOMİK OLARAK BAĞIMSIZLIĞINI KAZANACAK”

Galatasaray taraftarına da seslenen Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Mesajımız çok net. Dursun Özbek Başkanımızın önemli bir projesi var. Galatasaray mali bağımsızlığını kazanıp, sürdürülebilir sportif başarılara ulaşacak. Burada kesinlikle doğru işleri yaparak Galatasaray her yıl hem kendi liginde hem Avrupa’da başarıya koşan, büyük hedefleri olan bir takım kuracak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sürdürülebilir başarının altını çizmek lazım. Galatasaray her sene Avrupa’da olmalı, her sene şampiyonluk için mücadele etmeli. Bunun için de önemli bir maddi gücünüzün olması lazım. Taraftarlarımızın içi rahat olsun böyle bir projemizin sonuna çok yaklaştık. Başkanımız bunun için mücadele ediyor. 6 Temmuz’da biz genel kurulumuz olacak. Florya Projesi’nin hayata geçmesiyle Galatasaray ekonomik olarak bağımsızlığını kazanacak. Bu kazanımın sonrasında da sportif olarak Galatasaray’a laik neticeler alacak takımlar kurulacak.”

“FENERBAHÇELİSİ, BEŞİKTAŞLISI, GALATASARAYLISI KOL KOLA GİREREK MİLLİ TAKIMA DESTEK OLALIM”

İbrahim Hatipoğlu, milli takıma odaklanılması gerektiğini belirterek, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Transferler, takımlar şu anda ikinci planda. Önemli bir turnuvada iyi bir milli takımımız var. Tüm Türkiye tek yürek olup, birlik beraberliğimizi sahaya yansıtırsak belki Türkiye tarihi başarı ile ülkemize döner. Buna konsantre olalım, bu mutluluğu yaşayalım. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı kol kola girerek milli takıma destek olalım. Bugünlerin bence en önemli mottosu bu olmalı. Milli takım da bu atmosferde 3-1 kazanarak bizi gururlandırdı. Aynı atmosferi Portekiz maçında yaşatacağımıza yürekten inanıyoruz. Milli takımın ses getiren ve en büyük sürprizleri yapan takım olacağına inanıyorum. Çok iyi bir kadromuz var. Hocamızla birlikte bence çok güzel maçlar oynayacağız. Önce gruptan çıkıp ondan sonra yarı final hatta final bile oynayabilecek bir milli takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum.”