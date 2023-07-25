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Son Dakika: Galatasaray'dan Mert Müldür kararı! Fenerbahçe...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Son Dakika: Galatasaraydan Mert Müldür kararı Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 14:37

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür konusunda kararını verdi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği Sassuolo'nun sağ beki Mert Müldür'de yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin de bir süredir kadrosuna katmak istediği Mert Müldür'ün istediği maaş, Galatasaray tarafından kabul görmedi.

Milli oyuncu, sarı-kırmızılılardan 1.8 milyon euro net maaş talep etti. Galatasaray'ın bu rakamları çıkmayı düşünmediği öğrenidli.

2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 3 maçta forma giydi ve 59 dakika sahada kaldı.

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe