Son Dakika: Galatasaray'dan Mert Müldür kararı! Fenerbahçe...

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği Sassuolo'nun sağ beki Mert Müldür'de yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin de bir süredir kadrosuna katmak istediği Mert Müldür'ün istediği maaş, Galatasaray tarafından kabul görmedi.

Milli oyuncu, sarı-kırmızılılardan 1.8 milyon euro net maaş talep etti. Galatasaray'ın bu rakamları çıkmayı düşünmediği öğrenidli.

2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 3 maçta forma giydi ve 59 dakika sahada kaldı.