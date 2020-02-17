Son Dakika | Galatasaray'da Mario Lemina, Fenerbahçe maçında yok!
Galatasaray, Mario Lemina'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada "Oyuncumuz Mario Lemina’nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Mario Lemina, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Galatasaraylı futbolcu Mario Lamina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin son anlarında sakatlanarak oyundan çıkan Lemina'nın durumuna ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesinde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
DERBİDE OYNAYACAK MI?
Sakatlığı ciddi olan Mario Lemina'nın sahalara dönüşünün 3-4 haftayı bulması bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle