MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'dan Mario Götze için transfer açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Mario Götze için transfer açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.08.2020 - 21:43,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Mario Götze için transfer açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'dan Mario Götze için transfer açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Götze transferi hakkında konuştu.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen Mario Götze için sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, bonservisi elinde bulunan Alman oyuncu hakkında ''Mario Götze transferinin maliyeti yüksek olduğu için vazgeçtik.'' sözlerini kullandı.

Son olarak Borussia Dortmund forması giyen Götze'ye 2.5 milyon euro maaş önerildiği iddia ediliyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle