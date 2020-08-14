Son Dakika | Galatasaray'dan Mario Götze için transfer açıklaması!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Götze transferi hakkında konuştu.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen Mario Götze için sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi.
A Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, bonservisi elinde bulunan Alman oyuncu hakkında ''Mario Götze transferinin maliyeti yüksek olduğu için vazgeçtik.'' sözlerini kullandı.
Son olarak Borussia Dortmund forması giyen Götze'ye 2.5 milyon euro maaş önerildiği iddia ediliyordu.
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