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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 20:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Marcao'yu isteyen Roma'dan transfer hamlesi!

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Son Dakika | Galatasaray'dan Marcao'yu isteyen Roma'dan transfer hamlesi!
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Galatasaray'dan Marcao'yu da gündemine alan Roma, Chris Smalling için Manchester United ile tüm konularda anlaşma sağladı.

Serie A takımlarından Roma, stoper transferi için kararını verdi. Galatasaray'a Marcao için 13 milyon euro teklif eden Roma, tercihini Chris Smalling'den yana kullandı.

Geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen İngiliz stoper, bonservisiyle birlikte Manchester United'dan alındı.

Roma, Smalling'in alınmaması halinde Marcao'yu düşünüyordu. Galatasaray'ın en az 18 milyon euro talep ettiği Brezilyalı savunmacının Roma'ya transfer olma ihtimali böylece çok azaldı.

Son Dakika | Galatasaraydan Marcaoyu isteyen Romadan transfer hamlesi

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