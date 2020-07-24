Son Dakika | Galatasaray'dan Marcao'dan transfer sorusuna yanıt: 'Teklif yok'

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Marcao, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'Pandemi öncesi ve sonrası...'

Pandemi sürecinin kendilerini etkilediğini vurgulayan Marcao, "Ligin ilk yarısında yoğun bir periyot vardı, zorlu rakiplerle Şampiyonlar Ligi. Sonra iyi oynamaya başlayan, oturmuş bir takım vardı. Ne yazık ki araya giren bir pandemi süreci, dönüşte istemediğimiz, beklemediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Pandemi öncesi ve sonrası olarak performansı değerlendirebiliriz" dedi.

'Gelen resmi bir teklif yok'

Brezilyalı oyuncu transfer sorusuna ise "Çıkan haberler olabilir ama bana gelen resmi bir teklif yok. Resmi teklif gelirse, menajerlerim ve Galatasaray konuşur. İki taraf için de olumlu bir şey olursa bana oluşur, şu anda tek odaklandığım konu Galatasaray. İyi bir tatil yapıp, dinlenmek istiyorum" şeklinde yanıt verdi.

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