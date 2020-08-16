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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması!

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Galatasaray, daha önce yapılan testlerde pozitif çıkan iki futbolcunun 24 saat sonra yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.

Son Dakika | Galatasaraydan koronavirüs açıklaması

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