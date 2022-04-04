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Son dakika: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Futbol
Son dakika: Galatasaraydan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular burada pas istasyonlarını tamamlayıp top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından geçilen pozisyon oyunuyla Karagümrük maçında ilk 11 başlayanlar antrenmanı tamamladı. İlk 11’de başlamayanlar dar alanda gruplar halinde yüksek tempolu çift kale maçla çalışmayı bitirdi.

Kulüpten sakat oyuncuların sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılırken Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu'nun adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

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KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI 

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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı." denildi.

FEGHOULI VE MOHAMED'İN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Milli takımlardan sakat dönen Feghouli ve Mohamed'in de tedavilerine başlandığı belirtilirken "Sacha Boey takımla çalışmalara başladı. Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan ekstra kuvvet çalışmasıyla bugünkü programını tamamladı. Milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed’in tedavilerine devam edildi." ifadelerine yer verildi.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Futbol

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