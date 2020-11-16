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Haber Giriş: 16.11.2020 - 08:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!

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Son Dakika | Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!
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Galatasaray, sezon başında bir türlü kadroya katılamayan Kenan Karaman transferinde pes etmedi. Milli oyuncunun, Düsseldorf'la sözleşmesinin bitecek olmasını fırsat bilen Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında cüzzi bir rakamla mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Kenan'ın gitmek için yönetime baskı yapması da Cim Bom'un elini güçlendiriyor.

Galatasaray'da erken başlayan transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor...

Sezon başında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan istenen milli yıldız Kenan Karaman bir türlü kadroya katılamamıştı. Aslan'ın, 26 yaşındaki hücumcu için ısrarı sürerken, Düsseldorf'la aylardır dirsek temasının devam ettiği öğrenildi.

Fatih Terim çok istiyor

Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen Cim Bom, Ocak ayında cüzzi bir rakam karşılığında transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Üstelik Kenan'ın da Alman temsilcisinin yönetimine gitmek için baskı yapması da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de özellikle hücumun her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle Kenan'ı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Bu nedenle Mustafa Cengiz ve ekibinin şimdiden teklif üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi. (Fanatik)

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