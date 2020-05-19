Son Dakika | Galatasaray'dan 'karton taraftar' modeli

Ali Naci Küçük / Spor Arena Özel



Bilindiği gibi ’COVİD-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken dünya futboluna da büyük bir darbe vurdu! Tedbirler gereği statlarda artık seyirci girişine izin verilmezken bu nedenle tribünlerde uzun bir süre boş kalacak.



Almanya Bundesliga’nın ardından tüm Avrupa ve ülkemizde de maçlar seyircisiz oynanacak. Mönchengladbach kulübünün de başlattığı ‘karton taraftar’ modelinin benzerini Galatasaray da uygulayacak.

Galatasaray kulübü, Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlarının fotoğrafına ve maketine yer verecek. ‘Sensiz olmaz’ ismini verilen bu kampanya kamuoyuna duyurulacak. Sarı kırmızılı kulüp, bu kampanyaya katılan seyircilerinin fotoğraflarını karton maketlerin üzerine basarak tribüne asacak.



Mönchengladbach'ın çalışması şöyle;







Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep, Trabzonspor ve Göztepe maçlarında taraftarların sesi olmasa da fotoğrafları ve maketleri tribünde olacak.



Karton taraftar ve fotoğrafları Türk Telekom Stadyumu’nda sahaya en yakın konumda bulunan Doğu Alt, Kuzey Alt ve Güney Alt tribünlerine yerleştirilecek.



Galatasaray’a kalan 3 maçta tribünde olamasa da fotoğrafı ile destek vermek isteyen taraftarlar 149 TL ödeyecek. Bu sezon Galatasaray kulübünden kombine alan taraftarları için kampanyalı fiyat tarifesi uygulayacak.



Bu kampanya için ayrı bir web sitesi kurulurken katılmak isteyen kombine sahipleri ise 123 TL ödeyecek.