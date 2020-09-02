Son Dakika | Galatasaray'dan Josef de Souza atağı!
Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de forma giyen Josef de Souza’yı hedefleri arasına ekledi. Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 31 yaşındaki futbolcu için çalışma başlatan Aslan, oyuncunun temsilcisinden maliyet raporu istedi
Galatasaray, orta alana ‘joker’ özelliği bulunan bir oyuncu katmak için harekete geçti.
Bu doğrultuda listesindeki isimler üzerine yoğunlaşan Galatasaray’a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de forma giyen Josef de Souza’nın önerildiği öğrenildi.
2015 yılında Fenerbahçe’ye 8 milyon Euro karşılığında transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2018 yılında 12 milyon Euro’ya Arap ekibinin yolunu tutmuştu.
Bu ülkede 2 yıldır başarıyla görev yapan 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Avrupa’da devam etme kararı aldığı ifade edildi. Yönetimin, Sambacı’nın menacerinden maliyet raporu istediği öğrenildi.
3 bölgede oynayabiliyor
Galatasaray’la beraber Başakşehir’in de radarında yer alan deneyimli isim; ön libero, orta saha orta ve görev verilmesi halinde zaman zaman sağ bekte de forma giyebiliyor. Josef de Souza, Al Ahli’de görev yaptığı 2 senelik süre boyunca 39 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans ortaya koymuştu. (Fanatik)
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