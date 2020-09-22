MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'dan Joao Mario için transfer harekatı!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Joao Mario için transfer harekatı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.09.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Joao Mario için transfer harekatı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'dan Joao Mario için transfer harekatı!
Abone Olgoogle-news

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Portekizli Joao Mario oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Joao Mario ismi ön plana çıktı. Portekiz ve İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, Portekizli futbolcu için harekete geçti.

Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezonu Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray devreye girdi.

Futbolcuyla Galatasaray'ın dışında Newcastle United, Leeds United, West Ham, Valencia ve Real Betis'in de ilgilendiği belirtiliyor.

 

Son Dakika | Galatasaraydan Joao Mario için transfer harekatı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle