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Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi! Ailece yola çıktılar, İstanbul'a geliş saati...

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 21:42

Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi için görüşmlere başlandığını KAP'a bildirdi. Arjantinli yıldızın İstanbul'a geliş saati de belli oldu.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Maurp Icardi ile görüşmlere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

İSTANBUL'A GELİYORLAR

Geçtiğimiz hafta Miami’de ailece tatil yapan Arjantinli yıldız, hafta başında Paris’e geçti. Dünyaca ünlü futbolcu, son prosedürlerin halledilmesinin ardından Galatasaray’ın göndereceği özel uçakla İstanbul’a iniş yapacak. Yıldız futbolcunun, 23.00'e kadar İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray, PSG’den bedelsiz olarak kiralayacağı Icardi’nin maaşının 3 milyon Euro’luk kısmını ödeyecek.

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GALATASARAY'DAN ICARDI PAYLAŞIMLARI

Galatasaray, Mauro Icardi'nin klasikleşen gol sevincini emojilerle işaret etti ve bir uçak paylaşımı yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten daha sonra yapılan bir paylaşımda ise haritada Paris üzerinden geçen bir uçak ve uçağın penceresinden manzara yer aldı.

AİLECE YOLA ÇIKTILAR

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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WANDA NARA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir programa verdiği kısa röportajda Türkiye hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşamak istediğini vurgulayan Wanda Nara, "Türkiye'de yaşamak isterim. Bunun olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım, gerçekten sevdiğim bir ülke." ifadelerini kullandı.

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Eşi için başka tekliflerin de masada olduğunun altını çizen güzel isim, "Amerika transfer opsiyonlarımızdan biri. İspanya'dan da teklifler geldi. Bu transfer döneminde ya da sonrasında gerçekleşebilir. Icardi'nin PSG ile iki yıllık sözleşmesi daha var ve bu konuda oldukça sakin." şeklinde konuştu.

Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardiyi KAPa bildirdi Ailece yola çıktılar, İstanbula geliş saati...

 

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer

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