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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması: 'Monaco ile görüşmeler devam ediyor'
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Futbol
Haber Giriş: 02.07.2020 - 20:50,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması: 'Monaco ile görüşmeler devam ediyor'

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Son Dakika | Galatasaray'dan Henry Onyekuru açıklaması: 'Monaco ile görüşmeler devam ediyor'
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Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun sözleşme durumu hakkında resmi sitesinden açıklama yaptı. Yapılan duyuruda "AS Monaco FC’nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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  • Galatasarayda Heny Onyekuru bilmecesi: Fransız kulübüne iletti
  • Galatasarayda Heny Onyekuru bilmecesi: Fransız kulübüne iletti
  • Galatasarayda Heny Onyekuru bilmecesi: Fransız kulübüne iletti
  • Galatasarayda Heny Onyekuru bilmecesi: Fransız kulübüne iletti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır.

AS Monaco FC’nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.

Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır.

Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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