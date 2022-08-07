Son Dakika: Galatasaray'dan haber beklerken sürpriz transfer! Ali Akman'ın yeni adresi...

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Forvet hattına son olarak Dries Mertens takviyesi yapan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekibin geçtiğimiz hafta el sıkışma aşamasına geldiği Ali Akman, sürpriz bir transfere hazırlanıyor.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Göztepe, Ali Akman için Eintracht Frankfurt’a kiralama teklifi yaptı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; teklif sonrasında Göztepe ve Eintracht Frankfurt Ali Akman transferi için anlaşmaya vardı.

Göztepe, transferi noktalamak ve en kısa sürede resmiyet kazandırmak adına Ali Akman’ın temsilcileriyle sözleşme görüşmelerine başladı.

BURSA'DA HABER BEKLİYOR

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Öte yandan 20 yaşındaki futbolcunun memleketi Bursa'ya geldiği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği kaydedildi. Akman'ın Bursa'ya Galatasaray'dan haber beklemek için geldiği biliniyordu ancak ibre Göztepe'ye döndü.

GALATASARAY'A KİRALANIYOR DERKEN SÜRPRİZ

Geçtiğimiz yıl Bursaspor'dan olaylı şekilde ayrılan ve Eintraht Frankfurt'a imza atan 20 yaşındaki yetenekli oyuncu, NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Ali Akman'ın önümüzdeki sezon ise yine kiralık olarak Galatasaray forması giymesi bekleniyordu.

EINTRACHT FRANKFURT'TAN ALİ AKMAN AÇIKLAMASI

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Ali Akman için geçtiğimiz hafta Eintraht Frankfurt cephesinden açıklama gelmişti. Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, "Ali Akman, kiralık transferi için bir kulüple görüşme halinde, ona izin verdik" ifadelerini kullanmıştı.

NEC Nijmegen'de geçen sezon 32 maça çıkan genç Ali Akman, 6 gole imza atmıştı.

GALATASARAY'DA 3. AKMAN OLABİLİRDİ

Sportif Direktör Yardımcısı Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman, Galatasaray'da kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyseydi sarı kırmızılı kulübün mevcut kadrosunda 3 Akman birden olacaktı.

ALEXIS SANCHEZ'E 2 YILLIK KONTRAT

Kadrosunu Lucas Torreira ve Dries Mertens ile güçlendiren Galatasaray, Inter’in ayrılık kararı aldığı Alexis Sanchez için de devreye girdi.

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Torrerira ve Mertens transferlerini sonlandırmak için İtalya’ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Milano’da yıldız futbolcunun menajeri ile de görüştü. Marsilya’nın da kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki futbolcuya Galatasaray’ın 3 milyon Euro garanti ücret ile birlikte iki yıllık kontrat önerdiği öğrenildi.

ARDA TURAN DA iKNA TURUNDA

Bu Erden Timur ile birlikte İtalya’da bulunan ve Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinde önemli bir rol üstlenen Arda Turan’ın Alexis Sanchez’in de Galatasaray’ı tercih etmesi adına yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi.