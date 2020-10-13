MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'dan Gomis transferi için FIFA'ya şikayet!
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'dan Gomis transferi için FIFA'ya şikayet!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 09:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'dan Gomis transferi için FIFA'ya şikayet!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray, 2018 yılında golcüsü Bafetimbi Gomis’i 6 milyon euroya Al-Hilal’e satmıştı. Sarı kırmızılı kulüp Al Hilal'i, FIFA’ya şikayet etti.

11
  • Son Dakika Haberi | Galatasarayda 6 ayrılık birden Belhanda, Feghouli derken...
  • Son Dakika Haberi | Galatasarayda 6 ayrılık birden Belhanda, Feghouli derken...
  • Son Dakika Haberi | Galatasarayda 6 ayrılık birden Belhanda, Feghouli derken...
  • Son Dakika Haberi | Galatasarayda 6 ayrılık birden Belhanda, Feghouli derken...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Son dakika Galatasaray haberi... Suudi Arabistan Libi ekibinden 2 milyon euro alacağı bulunan Galatasaray'dan flaş hamle... 2018'de Bafetimbi Gomis’i 6 milyon Euro'ya Al-Hilal’e gönderen Galatasaray, Suudi Arabistan ekibini son taksitin ödenmemesi nedeniyle FIFA'ya şikayet etti.

2018'de Galatasaray'dan, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis’in, bilindiği üzere son taksiti henüz ödenmemişti. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray’ın, Al Hilal'i, FIFA’ya şikayet ettiği belirtildi.

13
Erol Buluttan son dakika Marcao açıklaması Fenerbahçe, Galatasaray...
Erol Bulut'tan son dakika Marcao açıklaması! Fenerbahçe, Galatasaray...

Ayrıca Fransız golcünün henüz alacaklarını da alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımı Al-Hilal’i FIFA’ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi. Öte yandan Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 83 maçta 67 gol ve 10 asist kaydetti. 2017-2018 yılları arasında Galatasaray forması giyen Gomis, çıktığı 42 karşılaşmada 32 gol ve 6 asist ile oynamıştı. .

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle