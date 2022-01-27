Son dakika: Galatasaray'dan Giresunspor'a Okan Kocuk için takas teklifi!

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Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kalesinde büyük kriz yaşayan ve takviyeyle bu krizi aşmayı planlayan Galatasaray, Okan Kocuk'u geri almak için girişimlerini sürdürüyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, sezon başında Giresunspor'a kiralık giden Okan Kocuk için Yeşil-beyazlı kulübe Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ü teklif etti, Giresunspor'un ise bu iki oyuncunun yanı sıra Oğulcan Çağlayan'ı da istedi.

GİRESUNSPOR BAŞKANI: ANLAŞMA ZEMİNİ BULAMADIK

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, iki gün önce A Spor'a yaptığı açıklamada; "Okan Kocuk konusunda iki kulübün çıkarları doğrultusunda Galatasaray ile anlaşma zemini henüz bulmadık. Çok detay vermek istemiyorum. Galatasaray çok almak istiyorsa kulübümün çıkarlarını düşünmek zorundayım." ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray'ın yaptığı iddia edilen son teklif ve Giresunspor'un üç oyuncu istemesi sonrası Okan Kocuk transferinde yeni bir sayfa açılabilir.

KOSOVA MİLLİ TAKIMI FORMASI GİYEBİLİR

Sezon başında Giresunspor'un, Galatasaray 'dan kiraladığı Okan Kocuk performansıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken, 26 yaşındaki kaleci için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon 20 maçta 22 gol yiyen ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çeken tecrübeli eldivenin, Kosova Milli Takımı'nın formasını giyebileceği öne sürüldü.

Kökenleri Kosova'ya dayanan Okan, A Milli Takımımızda daha önce görev yapmaması nedeniyle Kosova için kriterleri karşılıyor. Daha önce Balkan ülkesinin, başarılı file bekçisine bu teklifi götürdüğü ancak o dönem A Milli Takım hayalleri olduğu için Okan'ın söz konusu öneriyi kabul etmediği belirtilirken, şu anda böyle bir talebin olması durumunda deneyimli kalecinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...