Son dakika: Galatasaray'dan Giresunspor'a Okan Kocuk için takas teklifi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Türkiyeye geliyor Erdoğanın teklifini kabul ettiTürkiye'ye geliyor! Erdoğan'ın teklifini kabul etti#Erdoğan
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
Tüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldiTüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldi#Kovid Aşısı
Okan Kocuk için flaş takas formülü 3 isim birden...Okan Kocuk için flaş takas formülü! 3 isim birden...#Transfer
Facebooktan flaş adım 200 milyon dolarlık satışa onay verdiFacebook'tan flaş adım! 200 milyon dolarlık satışa onay verdi#Facebook
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aşı merkezine baskın düzenledilerSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aşı merkezine baskın düzenlediler!#İngiltere
Türk öğretmen ABDde eski eş kurbanı Öldürülmeden bir gün önce konuştuk ama...Türk öğretmen ABD'de eski eş kurbanı! 'Öldürülmeden bir gün önce konuştuk ama...'#İstanbul
Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu Anne babasına kavuştu ama...Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu! Anne babasına kavuştu ama...#Çin
Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyorKüçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor#Macaulay Culkin
Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattıÜnlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı#Jaclyn Smith
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'dan Giresunspor'a Okan Kocuk için takas teklifi!

#Transfer#Galatasaray#Okan Kocuk
Son dakika: Galatasaraydan Giresunspora Okan Kocuk için takas teklifi

Kaleye takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sezon başında Giresunspor'a kiralık giden Okan Kocuk için Yeşil-beyazlı kulübe Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ü teklif ettiği, Giresunspor'un ise bu iki oyuncunun yanı sıra Oğulcan Çağlayan'ı da istediği belirtildi.

Haberin Devamı

Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kalesinde büyük kriz yaşayan ve takviyeyle bu krizi aşmayı planlayan Galatasaray, Okan Kocuk'u geri almak için girişimlerini sürdürüyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, sezon başında Giresunspor'a kiralık giden Okan Kocuk için Yeşil-beyazlı kulübe Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ü teklif etti, Giresunspor'un ise bu iki oyuncunun yanı sıra Oğulcan Çağlayan'ı da istedi.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda UEFA öncesi kritik 48 saat Gedson, Gomis, Wanyama, Diawara...Galatasaray'da UEFA öncesi kritik 48 saat! Gedson, Gomis, Wanyama, Diawara...Haberi görüntüle

GİRESUNSPOR BAŞKANI: ANLAŞMA ZEMİNİ BULAMADIK

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, iki gün önce A Spor'a yaptığı açıklamada; "Okan Kocuk konusunda iki kulübün çıkarları doğrultusunda Galatasaray ile anlaşma zemini henüz bulmadık. Çok detay vermek istemiyorum. Galatasaray çok almak istiyorsa kulübümün çıkarlarını düşünmek zorundayım." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yaptığı iddia edilen son teklif ve Giresunspor'un üç oyuncu istemesi sonrası Okan Kocuk transferinde yeni bir sayfa açılabilir.

KOSOVA MİLLİ TAKIMI FORMASI GİYEBİLİR

Sezon başında Giresunspor'un, Galatasaray 'dan kiraladığı Okan Kocuk performansıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken, 26 yaşındaki kaleci için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon 20 maçta 22 gol yiyen ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çeken tecrübeli eldivenin, Kosova Milli Takımı'nın formasını giyebileceği öne sürüldü.

Kökenleri Kosova'ya dayanan Okan, A Milli Takımımızda daha önce görev yapmaması nedeniyle Kosova için kriterleri karşılıyor. Daha önce Balkan ülkesinin, başarılı file bekçisine bu teklifi götürdüğü ancak o dönem A Milli Takım hayalleri olduğu için Okan'ın söz konusu öneriyi kabul etmediği belirtilirken, şu anda böyle bir talebin olması durumunda deneyimli kalecinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Okan Kocuk

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA