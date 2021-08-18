Son Dakika: Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralık gitti! Transfer...

Ali Naci Küçük / Spor Arena - Galatasaray'ın sol beki Emre Taşdemir, Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor'a kiralandı.

Emre Taşdemir, Oğulcan transferi esnasında Rize'ye önerildi ancak oyuncu Giresun'a gitmeye karar verdi.



Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geçtiğimiz gün AA'ya yaptığı açıklamada, "İki kenar oyuncusuyla anlaşacağız, bir de acil sol bek ihtiyacımız var. Onlar geldikten sonra tam kadro olmuş oluruz, transferi bitirmiş oluruz. Emre Taşdemir'i istiyoruz, ilgilendik ama kulüp olarak biraz sıkıntılar vardı. Onlar da çözülüyor herhalde. Büyük bir ihtimalle bir kaç gün içerisinde aramıza katılır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal da AA'ya yaptığı açıklamada; "Hepimizin bildiği bir Emre Taşdemir konusu var, bununla alakalı görüşmeler devam ediyor. Tam kesin olarak şu zaman gelecek, bitti, anlaştık diyemiyoruz. Emre gelmezse alternatifler araştırıyoruz. Zaten Türkiye'de sol bek yoğun olan pozisyon değil, sayılı bazı futbolcular var, o yüzden de inşallah o açığımızı kapatacağız." diye konuştu.