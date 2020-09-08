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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 08:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası! Transfer...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da eski aşk alevlendi. Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan ve Yunanistan'a transferi konuşulan Rodrigues için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edililiyor. İşte detaylar...

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Galatasaray için ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir... Gelecek sezon mutlak bir kanat transferi yapmak isteyen Cimbom'un, gündemine Garry Rodrigues'i aldığı iddia edildi.

Patrastimes.gr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Olimpiakos'a transferinin en meselesi olduğu iddia edilen Rodrigues için Aslan, devreye girdi.

Buna göre Galatasaray, Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Al İttihad'ın oyuncuyu elden çıkartmak istediği bilinirken, bu operasyon sonrasında Olimpiakos'un geri adım atabileceği ifade edildi.

Galatasaray, Okay Yokuşlunun peşinde
Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşinde

OLIMPAKOS B PLANINI DEVREYE SOKUYOR

Öte yandan Olimpiakos yönetimi, Rodrigues'i elden kaptırması halinde Adel Taarabt'ı gündemine alacak. Yunan ekibi, Taarabt için kısa süre içerisinde resmi transfer teklifinde bulunacak.

Son Dakika | Galatasaraydan Garry Rodrigues bombası Transfer...

 

Son Dakika | Galatasaraydan Garry Rodrigues bombası Transfer...

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