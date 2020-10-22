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Haber Giriş: 22.10.2020 - 08:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası! Fenerbahçe'den ayrılmıştı...

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Son Dakika | Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası! Fenerbahçe'den ayrılmıştı...
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Son dakika Galatasaray haberi... Fenerbahçe'nin yaptığı 18 transferin ardından kanat bölgesindeki fazlalığın ardından yolların ayrıldığı Garry Rodriges, Al-Ittihad'a döndü ama Yeşin Burun Adalı yıldız İstanbul'daki evini boşaltmadı.

Son dakika... Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, bonservisini elinde bulunduran Al-Ittihad'a döndü. İstanbul'da yaşadığı evini boşaltmayan Rodrigues, ocak ayını beklemeye başladı. İşte nedeni...

Sabah'ta yer alan habere göre Yeşil Burun Adalı yıldız Galatasaray'a dönmek istiyor. Aslan da 29 yaşındaki oyuncuya karşı boş değil. Hücumda hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-kırmızılılar, transferin son günü Rodrigues için girişimde bulundu ancak zaman yetmedi.

Geçen sezon başı Galatasaray'a 3 kez haber yollasa da Onyekuru yüzünden alınmayan Rodrigues, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertli formayla Galatasaray derbilerini sakatlığı yüzünden kaçıran oyuncu, yakın çevresine, "Üzülmedim çünkü Galatasaray'daki itibarımı kaybetmek istemezdim" demişti.

BABEL'İN DURUMU KADERİNİ BELİRLEYECEK

Fatih Terim devre arasında onay verirse Rodrigues, Galatasaray'a dönmek için maddi fedakarlıkta bulunmaya hazır. Babel'in sergileyeceği performans da transferde belirleyici olacak.

10 MİLYON DOLARA GİTMİŞTİ

Ocak 2017'de PAOK'tan Galatasaray'a gelen Garry Rodrigues, 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a satılmıştı. 2019 yazında ise 2 yıllık kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, kadroda yer bulamayınca sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Rodrigues, Galatasaray'da 78, Fenerbahçe'de ise 29 maçta forma giydi.

 

Son Dakika | Galatasaraydan Garry Rodrigues bombası Fenerbahçeden ayrılmıştı...

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