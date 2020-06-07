Son Dakika | Galatasaray'dan forvete Lyle Taylor hamlesi!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım antrenmanlarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden Lyle Taylor konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

Daily Mail'in haberine göre Galatasaray, kontratının bittiği Charlton Athletic'ten ayrılmaya hazırlanan Lyle Taylor'a yıllık ücretinin 4 katı bir teklifte bulundu.

Teklif sonrası sahaya çıkmak istemiyor

Kontratı 30 Haziran'da sona erecek oyuncu, Charlton ile sezonu tamamlamama kararı almıştı. İngiltere'de maçlar başlayacak olsa da Taylor, Galatasaray'dan aldığı teklifi de dikkate alarak kariyerinin bir sonraki adımını riske atamamak adına kalan maçlara çıkmak istemiyor.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Charlton ile çıktı 22 Championship maçında 11 gol, 1 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.

Taylor ile Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'ın da ilgilendiği belirtiliyor.(Fanatik)