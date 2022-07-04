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Son Dakika: Galatasaray'dan forvete Haris Seferovic hamlesi! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Son Dakika: Galatasaraydan forvete Haris Seferovic hamlesi Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un talebi sonrasında forvet transferine de hız verdi. Yönetim, Benfica’dan ayrılığa yeşil ışık yakan, İsviçreli golcü Haris Seferovic’i kadrosuna katmak için atağa kalktı.

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Yeni bir yönetim ve teknik direktörle 2022-23 sezonuna giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, birçok bölgede transfer operasyonuna başlamıştı.

Savunma ve orta alan için temaslarını sürdüren idareciler, teknik direktör Okan Buruk’un talebi sonrasında forvet için de büyük bir operasyon başlattı.

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SEFEROVIC HAMLESİ

Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılı ekip, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da gündemine gelen Haris Seferovic için girişimlerine hız verdi. Benfica formasıyla geçen sezon 15 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki forvet için Portekiz ekibi ve oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

Gol krallıkları var

Benfica formasıyla 2018-19 sezonunda attığı 23 golle krallık tacını takan Seferovic, yine aynı sezonda İsviçre milli takımıyla UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda rakip fileleri 5 kez sarsıp, bu kulvarda da en skorer isim olmuştu. 17 yaş altı Dünya Kupası’nda 2009 yılında 5 gol atan Seferovic, burada da en çok rakip fileleri sarsan isim olmayı başarmıştı. Benfica formasıyla 2018-19’da sezonun oyuncusu seçilen Seferovic, bir Portekiz Ligi şampiyonluğu, 2 Portekiz Süper Kupası kaldırdı.

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Kulübü, 6 milyon Euro istiyor

Benfica’yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılık kararı alan Seferovic’le, Galatasaray’a ek olarak İtalya’dan da kulüpler ilgileniyor. Benfica’nın, 8 milyon Euro kadro değeri bulunan oyuncu için minimum 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, Galatasaray’ın da taksitli ödemek koşuluyla, 4 milyon Euro bandına kadar çıkmaya olumlu baktığı ifade edildi.

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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