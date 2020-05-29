MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda gelişmesi!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda gelişmesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.05.2020 - 20:47,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda gelişmesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda gelişmesi!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda için 2 kulübün transfer teklifinde bulunacağı belirtildi.

FIFA menajeri Fatih İlek, Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Belhanda'ya Katar'dan 2 talip olduğunu açıkladı.

İlek, 2 Katar kulübünün Belhanda için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığını ifade ederek, "Al Hilal ile görüşme var mı bilmiyorum ama Belhanda için Katar'dan kulüplerle görüşüyorum. Bitme aşamasında. Alıcı kulübün şartlarını zorlayarak bunu kazanmak istiyorlar. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler. Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya yakın bir teklif bekliyorum. İki Katar ekibi de bunu ödemeye razı. Bu iki kulüp de Asya Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor. Belhanda ayrılacak mı sorusunun cevabını haftaya net bir şekilde vermiş olacağız" sözlerini kullandı.(Ajansspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle