Son Dakika | Galatasaray'dan flaş Feghouli kararı!
Galatasaray yönetimi, Trabzonspor maçında rakibine tekme atarak sorumsuzca kırmızı kart gören ve takımını 10 kişi bırakan Sofiane Feghouli için kararını verdi. İşte detaylar...
Spor Arena - Ali Naci Küçük / Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray için kırılma anı Sofiane Feghouli'nin gördüğü kırmızı karttı.
30-40 BİN EURO CEZA GELİYOR
32. dakikada rakibine attığı tekme sonrasında oyundan atılan ve takımını 10 kişi bırakan Feghouli'nin bu hareketi ve sorumsuzluğu cezasız kalmayacak.
Galatasaray Kulübü, Feghouli'ye yaklaşık 30 ila 40 bin Euro arasında bir para cezası uygulama kararı aldı.
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