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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'dan flaş Falcao kararı! Ayrılık...

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Galatasaray, Radamel Falcao ile yolları ayırmak için flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, takım bulması halinde Kolombiyalı yıldıza 3 milyon Euro ödeme yaparak kalan rakamla limitini açmayı planlıyor.

Galatasaray'da son 3 resmi maçta kadroya alınmayan Radamel Falcao için kritik süreç başladı. Sarı-kırmızılı kulübün, Morutan transferi ile dolan yabancı kontenjanını Falcao'yu gönderip açmaktan başka çaresi kalmadı. TFF'nin 546 milyon TL harcama limiti koyduğu Galatasaray, 9 transfer sonrası sınıra dayanırken, yıllık maliyeti vergilerle 8 milyon Euro'yu bulan Falcao'nun gidişiyle limit sorunu ortadan kalkacak.

Sabah'ın haberine göre Sarı-kırmızılılar kulüp bulması halinde Kolombiyalı golcüye 3 milyon Euro ödeme yapacak ve bu hamleyle takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacak.

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Son dakika: Galatasaraydan flaş Falcao kararı Ayrılık...

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