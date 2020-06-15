Son Dakika | Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Florin Andone açıklaması!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Oyuncumuz Florin Andone’nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.

Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir.

Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Uruguaylı eldiven, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bırakmıştı. Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırılmış, yapılan ilk tetkiklerin ardından Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilmişti.

İkinci yarının başında ise Ahmet Çalık’ın yerine oyuna giren Rumen futbolcu Florin Andone, 70. dakikada rakip ceza alanında gol ararken, Çaykur Rizespor kalecisi Tarık’ın üstüne düşmesi üzerine sağ ayağından sakatlanmıştı.