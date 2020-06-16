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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2020 - 19:11,Son Güncelleme:

Son dakika! Galatasaray'dan Fernando Muslera mesajı

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Son dakika! Galatasaray'dan Fernando Muslera mesajı
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Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Fernando Muslera için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaval kemiği kırılan ve 6-8 ay sahalardan uzak kalacak olan Fernando Muslera için sarı kırmızılı kulüpten paylaşım geldi.

Galatasaray Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Birlikte kazanacağımız nice zaferler var. Unutma, sen çok güçlüsün. Daha da güçlü döneceksin Fernando Muslera! Seninleyiz Nando'' sözleri kullanıldı.

 

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