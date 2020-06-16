Son dakika! Galatasaray'dan Fernando Muslera mesajı

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaval kemiği kırılan ve 6-8 ay sahalardan uzak kalacak olan Fernando Muslera için sarı kırmızılı kulüpten paylaşım geldi.

Galatasaray Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Birlikte kazanacağımız nice zaferler var. Unutma, sen çok güçlüsün. Daha da güçlü döneceksin Fernando Muslera! Seninleyiz Nando'' sözleri kullanıldı.

Birlikte kazanacağımız nice zaferler var. 🤜🤛



Unutma, sen çok güçlüsün. Daha da güçlü döneceksin @1_Muslera_25! 💪#SeninleyizNando! pic.twitter.com/tNjBC69Wdp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 16, 2020