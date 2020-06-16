Son dakika! Galatasaray'dan Fernando Muslera mesajı
Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Fernando Muslera için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaval kemiği kırılan ve 6-8 ay sahalardan uzak kalacak olan Fernando Muslera için sarı kırmızılı kulüpten paylaşım geldi.
Galatasaray Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Birlikte kazanacağımız nice zaferler var. Unutma, sen çok güçlüsün. Daha da güçlü döneceksin Fernando Muslera! Seninleyiz Nando'' sözleri kullanıldı.
Birlikte kazanacağımız nice zaferler var. 🤜🤛— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 16, 2020
Unutma, sen çok güçlüsün. Daha da güçlü döneceksin @1_Muslera_25! 💪#SeninleyizNando! pic.twitter.com/tNjBC69Wdp
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