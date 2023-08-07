Son Dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Tete hamlesi

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Wilfried Zaha transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha transferde kozlarını paylaşacak. Yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer derbisi bitmiyor.

Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Zaha'yı renklerine bağlayarak taraftarını coşturan Galatasaray, sarı-lacivertlilere ikinci çalımı atmaya hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp gündemine, Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı yıldızı Tete'yi aldı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Kanarya ile masaya oturan, ardından da düşünmek için süre isteyerek Bodrum'a giden Brezilyalı kanat oyuncusunda Aslan da devreye girdi. Yönetimin, yıldız futbolcunun temsilcisi Pablo Bueno ile görüşmelere başladığı ve aşama kaydettiği öğrenildi.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ...

Ülkesinden gelen teklifleri kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için reddeden 23 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a oldukça sıcak bakıyor.

5 MİLYON EURO MAAŞ + İMZA PARASI TALEP ETTİ

Ancak sarı-kırmızılılar, bu transferde aceleci davranmayı düşünmüyor. Shakhtar ile sözleşmesini fesheden 2000 doğumlu oyuncunun hukuki durumunun sonradan sorun yaşanmaması için detaylı olarak araştırıldığı öğrenildi.

Sol ayaklı sağ açık Tete, Fenerbahçe'den 5 milyon Euro yıllık ücretin yanında imza parası talep etmişti. Bu rakamı yüksek bulan sarı-lacivertliler, indirim yapması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini bildirmişti.

FUTBOLA GREMIO'DA BAŞLADI

15 Şubat 2000 yılında Brezilya Alvorada'da dünyaya gelen 175 cm boyundaki Tete, futbola Gremio'da başladı. 2019 yılında 15 milyon Euro bonservis karşılığında Shakhtar'a transfer olan genç oyuncu, Lyon ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi.

Kulübüyle sözleşmesini feshederek transfer görüşmelerine başlayan 23 yaşındaki sağ kanat, A Takım dışında alt yaş kategorilerinde 10 kez Brezilya milli takım formasını giydi. Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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2019 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk ile 108 maça çıkan Tete, 31 gol, 15 asistlik performans sergiledi.