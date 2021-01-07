Son Dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesine karşı transfer hamlesi! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde oyuncu tarafıyla el sıkışmasının ardından gözler Galatasaray'ın hamlesine çevrildi.



Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

HAKAN BALTA - VEDAT MURİQİ GÖRÜŞMESİ

Sarı kırmızılıların daha önce de girişimlerde bulunduğu ancak kadrosuna dahil edemeği Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan La Lazio Siamo Noi'den Edoardo Zeno, Hakan Balta'nın Roma'ya geldiğini ve Vedat Muriqi ile bir görüşme yaptığını yazdı.

İTALYANLARIN İDDİASI

Bu iddia; sportif direktör yardımcısı olarak göreve başlayan Balta'nın 'Muriç transferini yönetecek isim olarak belirlendi' iddialarını da doğruladı. Zeno'nun iddiasına göre; Muriqi, Lazio'da kalmak ve kendini ispatlamak istiyor. Ancak Simone İnzaghi beklentilerin çok uzağında kalan Kosovalı golcünün yerine ikinci devrede daha efektif bir santrfor arıyor. Fotomaç'ın iddiasına göre; bu aşamada da Galatasaray oyuncuyu kiralamanın yollarını arıyor.

GALATASARAY ÇOK İSTEDİ AMA FENERBAHÇE'NİN YOLUNU TUTTU

Galatasaray, Vedat Muriqi'yi Çaykur Rize'deyken de istemiş ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesinin ardından görüşme askıya alınmıştı. Cimbom şimdi İtalya'da 7 maçta henüz gol atamayan ve mutsuz alan Kosova'lı golcüyü getirmek istiyor.

'UMARIM BİR DAHA KARŞILAŞIRIZ' DEMİŞTİ

İstanbul'dan ayrılarak Roma'ya giden Muriqi, havaliamında basın mensuplarına verdiği demeçte "Yeni bir takıma gidiyorum. İlk hedefim burda başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın daha büyük kulüplerinde oynamak. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin. Gönül şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdi, nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız." ifadelerini kullanmıştı.

EN PAHALI 3. TRANSFER



Muriqi, Lazio'da uzun yıllar görev alan Sportif Direktör Lotito'nun yaptığı en pahalı 3. transfer olarak tarihe geçmişti. Ancak Kosovalı golcü, bu zamana kadar yeni takımında henüz golle tanışabilmiş değil.



KOSOVA TARİHİNE GEÇTİ



Lazio'daki tutuk oyununa rağmen Kosova milli takımında gollerini sıralamaya devam eden Muriqi, ülkesi adına 10 gole ulaşırken Kosova'nın en çok gol atan futbolcusu durumunda.