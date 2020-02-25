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Futbol
Haber Giriş: 25.02.2020 - 18:09,Son Güncelleme:/

Son dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: "İnsan onuruyla bağdaşmayan..."

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Son dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: "İnsan onuruyla bağdaşmayan..."
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Galatasaray Kulübü'nden 'Fenerbahçe maçında yaşananlar hakkında' başlığıyla bir açıklama yapıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.

Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika | Galatasaraydan Fenerbahçe maçı açıklaması: İnsan onuruyla bağdaşmayan...


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