Son dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: "İnsan onuruyla bağdaşmayan..."
Galatasaray Kulübü'nden 'Fenerbahçe maçında yaşananlar hakkında' başlığıyla bir açıklama yapıldı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.
Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;
-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,
-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,
-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,
-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,
-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,
-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.
Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.
Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle