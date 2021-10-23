Son dakika: Galatasaray'dan Felipe Melo paylaşımı! Transfer haberi sonrası...

Brezilya basınında Felipe Melo'yu transfer edeceği iddia edilen Galatasaray, sosyal medyadan 'günün golü' paylaşımını Melo'nun 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a attığı golü paylaşarak yaptı.
Felipe Melo da Galatasaray'ın paylaşımına 'aslan' ve 'yanan kalp' emojileriyle yanıt verdi.
Bu iki paylaşım da Sarı-kırmızılı taraftarlardan çok sayıda etkileşim aldı.
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