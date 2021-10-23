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Son dakika: Galatasaray'dan Felipe Melo paylaşımı! Transfer haberi sonrası...

#Galatasaray#Felipe Melo#Transfer
Son dakika: Galatasaraydan Felipe Melo paylaşımı Transfer haberi sonrası...

Son günlerde Brezilya basınında çıkan Galatasaray'ın Felipe Melo'yu transfer edeceği yönündeki haberlerin ardından bugün sürpriz gelişmeler yaşandı.

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Brezilya basınında Felipe Melo'yu transfer edeceği iddia edilen Galatasaray, sosyal medyadan 'günün golü' paylaşımını Melo'nun 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a attığı golü paylaşarak yaptı.

Felipe Melo da Galatasaray'ın paylaşımına 'aslan' ve 'yanan kalp' emojileriyle yanıt verdi.

Bu iki paylaşım da Sarı-kırmızılı taraftarlardan çok sayıda etkileşim aldı.

Son dakika: Galatasaraydan Felipe Melo paylaşımı Transfer haberi sonrası...

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