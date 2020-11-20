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Futbol
Haber Giriş: 20.11.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Falcao, Luyindama ve Etebo açıklaması!

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Son Dakika | Galatasaray'dan Falcao, Luyindama ve Etebo açıklaması!
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Galatasaray, sakatlıkları bulunan Christian Luyindama, Etebo ve Radamel Falcao hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in dokuzuncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.

EMRE TAŞDEMİR'İN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandı.

3 FUTBOLCUNUN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ

Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan beş futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edilmektedir.

Son Dakika | Galatasaraydan Falcao, Luyindama ve Etebo açıklaması

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