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Futbol
Haber Giriş: 16.07.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan erken seçim yalanlaması

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Son Dakika | Galatasaray'dan erken seçim yalanlaması
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Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz'e doktorları tarafından görevine devam etmemesi yönünde bir telkin ve öneride bulunduğu iddialarını yalanladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Seçim Ateşi Yandı" başlığıyla yayınlanan haber tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumu gayet iyi olup, değerli Türk doktorları tedavi ve iyileşme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi başkanımıza doktorları tarafından görevine devam etmemesi yönünde bir telkin ve öneride bulunulmadığı gibi Galatasaray’ın gündeminde de bir erken seçim yoktur.

Ayrıca, bir kısım medyada yer alan ve başkanımızın seçime gitme konusunda yönetim kurulu içindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla fikir ayrılığına düştüğü, kendisine baskı ve operasyon yapıldığı yönündeki iddialar ise tamamen hayal ürünüdür.

Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Mustafa Cengiz liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hiçbir fedakârlıktan taviz vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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