Son Dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme teklifi

Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alan Emre Akbaba'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi en geç devre arasında uzatılacak.

Sabah'ın haberine göre; garanti ücreti 1 milyon 750 bin Euro olarak yazılsa da Euro kuru 5.2'ye sabitlenen Emre, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 9.2 milyon TL alıyor. 28 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinde ücreti tamamen TL'ye çevrilecek ve kendisinden maddi anlamda fedakarlık yapması istenecek.

Emre Akbaba'ya önerilmesi düşünülen rakam ise 6-7 milyon TL seviyesinde. Emre'nin teklif gelmesi halinde pazarlık yapmadan Galatasaray'la sözleşmesini uzatmaya hazır olduğu öğrenildi.

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