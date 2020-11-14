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Futbol
Haber Giriş: 14.11.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme teklifi

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Son Dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme teklifi
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Yaşadığı sakatlıklara rağmen Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Emre Akbaba için Galatasaray yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alan Emre Akbaba'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi en geç devre arasında uzatılacak.

Sabah'ın haberine göre; garanti ücreti 1 milyon 750 bin Euro olarak yazılsa da Euro kuru 5.2'ye sabitlenen Emre, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 9.2 milyon TL alıyor. 28 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinde ücreti tamamen TL'ye çevrilecek ve kendisinden maddi anlamda fedakarlık yapması istenecek.

Emre Akbaba'ya önerilmesi düşünülen rakam ise 6-7 milyon TL seviyesinde. Emre'nin teklif gelmesi halinde pazarlık yapmadan Galatasaray'la sözleşmesini uzatmaya hazır olduğu öğrenildi.

Son Dakika | Galatasaraydan Emre Akbabaya yeni sözleşme teklifi

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