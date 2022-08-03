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Son dakika: Galatasaray'dan Dries Mertens hamlesi! Belçikalı golcüye 1 yıllık teklif yapıldı | Transfer haberi

#Transfer#Galatasaray#Dries Mertens
Son dakika: Galatasaraydan Dries Mertens hamlesi Belçikalı golcüye 1 yıllık teklif yapıldı | Transfer haberi
Ali Naci Küçük

Galatasaray bonservisi elinde olan Belçikalı golcüyle görüşüyor. Sarı kırmızılı kulüp bonservisi elinde olan Belçikalı futbolcu ile temasa geçti.

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Napoli ile sözleşmesi sona eren Mertens’i transfer etmek işin Galatasaray teklifini de yaptı.

35 yaşındaki Belçikalı oyuncu Galatasaray’dan yıllık 5 milyon Euro’dan 2 sezonluk sözleşme talep etti.

Galatasaray Kulübü ise Mertens’e 1 yıllık kontrat ve 3.5 milyon Euro garanti para teklifinde bulundu. Sarı kırmızılılar, yıldız santrforla görüşüyor.

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ARSENAL iKNA OLDU SIRA TORREiRA’DA

Sarı kırmızılıların bonuslar dahil 7.5 milyon Pound’luk bir anlaşma ile Torreira’nın bonservisini almaya hazırlandığını öne sürüldü.

Galatasaray’ın Arsenal’in Uruguaylı yıldızı Lucas Torrerira’yı gündemine alması taraftarları heyecanlandırırken İngiliz basınına göre transferin bitmesi an meselesi. Galatasaray yönetimi, 3 yıl için 9 milyon Euro artı yıllık 500 bin Euro’yu bulacak bonus önerisiyle Torreira’yı ikna etmek için pazarlıkları sürdürürken Ada medyası kulüplerin anlaştığını yazdı.

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Express Sport, sarı kırmızılıların bonuslar dahil 7.5 milyon Pound düzeyinde bir anlaşma ile Torreira’nın bonservisini almaya hazırlandığını ve bu konuda İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile anlaşmanın sağlandığını öne sürdü.

Gazete ayrıca oyuncunun Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içinde İstanbul’da olacağını iddia etti.

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#Transfer#Galatasaray#Dries Mertens

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