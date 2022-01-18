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Son Dakika: Galatasaray'dan DeAndre Yedlin teklifine ret! Torrent bek transferi isteyince...

#Transfer#Deandre Yedlin#Orlando City
Son Dakika: Galatasaraydan DeAndre Yedlin teklifine ret Torrent bek transferi isteyince...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı yönetimden bek transferi istedi. İspanyol çalıştırıcının bu talebi nedeniyle yönetim, DeAndre Yedlin'e gelen teklife onay vermedi.

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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'e gelen teklif kabul edilmedi.

Yeni teknik direktör Domenec Torrent'in, sistemine uymadığı gerekçesiyle ayrılmasına onay verdiği 28 yaşındaki sağ beke Amerika MLS ekiplerinden Orlando City talip oldu ve Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.

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Sarı-kırmızılı kulüp, önerilen rakamın çok düşük olması ve Domenec Torrent’in kaleci ile 6 numaranın ardından 3.sıraya ‘bek’ transferini yazması üzerine Galatasaray, MLS ekibinin teklifine şu an için onay vermedi.

Galatasaray kariyerinde 34 maça çıkan Yedlin, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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#Transfer#Deandre Yedlin#Orlando City

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