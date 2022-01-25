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Galatasaray'dan Cyle Larin sürprizi! Beşiktaş'la anlaşamadı ve...

#Transfer#Galatasaray#Cyle Larin
Galatasaraydan Cyle Larin sürprizi Beşiktaşla anlaşamadı ve...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yaparken Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'le ilgilendiği iddia edildi.

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Kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaşlı Cyle Larin ile ilgilenmeye başladı.

Siyah-beyazlıların 1.7 milyon euroluk teklifini reddeden Kanadalı forvet, yıllık 2.5 milyon euro maaş isteyince görüşmeler tıkanmıştı. Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 25 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti.

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Yaşanan gelişmeler sonrası Galatasaray'dan Larin için sürpriz bir hamle geldi. Galatasaraylı yetkililerin, Kanadalı golcünün Beşiktaş'la olan durumunu sorduğu belirtildi.

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#Transfer#Galatasaray#Cyle Larin

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