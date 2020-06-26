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Haber Giriş: 26.06.2020 - 21:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü(koronavirüs) testi açıklaması!

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Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü(koronavirüs) testi açıklaması!
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Galatasaray, yapılan tüm koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray Futbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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