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Futbol
Haber Giriş: 20.05.2020 - 23:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü testi açıklaması: 'Tamamı negatif'

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Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü testi açıklaması: 'Tamamı negatif'
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Galatasaray, son koronavirüs testlerinin tamamının negatif sonuçlandığını ve idmanlara başlanacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan KOVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır." denildi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.

Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

Detaylar birazdan...

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