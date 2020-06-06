MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü testi açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü testi açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 20:24,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü testi açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü testi açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızıı kulüpten yapılan açıklamada, ”Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

Son Dakika | Galatasaraydan corona virüsü testi açıklaması

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle