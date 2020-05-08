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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2020 - 19:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması: "Pozitif sonuç yok"

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Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması: "Pozitif sonuç yok"
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Galatasaray tüm oyunculara, Fatih Terim ve yardımcılarına, kulüp personellerine yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirildi

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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