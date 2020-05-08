Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması: "Pozitif sonuç yok"

Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirildi

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.