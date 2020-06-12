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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüs(koronavirüs) testi açıklaması: 'Tamamı negatif'
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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2020 - 19:40,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüs(koronavirüs) testi açıklaması: 'Tamamı negatif'

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Son Dakika | Galatasaray'dan corona virüs(koronavirüs) testi açıklaması: 'Tamamı negatif'
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Galatasaray, kulüpte yapılan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (12 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Son Dakika | Galatasaraydan corona virüs(koronavirüs) testi açıklaması: Tamamı negatif

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