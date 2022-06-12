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Son dakika: Galatasaray’dan Cenk Ergün hamlesi! Torrent ve Sensibile ile yollar ayrılıyor

#Galatasaray#Cenk Ergün#Torrent
Son dakika: Galatasaray’dan Cenk Ergün hamlesi Torrent ve Sensibile ile yollar ayrılıyor
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçimde Dursun Özbek başkan olurken sarı kırmızılılarda yeni yapılanma için kollar sıvandı. Önümüzdeki 10 gün içinde yeni teknik direktörü açıklamayı planlayan Dursun Özbek yönetimi, futbol yapılanmasını Cenk Ergün önderliğinde şekillendirecek.

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Galatasaray'da seçim belirsizliği son bulurken Dursun Özbek bir kez daha sarı kırmızılıların başkanı oldu.

Sancılı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da Özbek yönetimi; sportif direktör, teknik direktör ve transfer konusunda çalışmalarına hız verirken futbolun başına gelecek isim netleşti.

Florya'yı Cenk Ergün'e teslim etmeyi planlayan Başkan Özbek, teknik adam tercihi öncesi raporunu alıp Torrent’in analizleri ve kadro ile ilgili görüşlerini dinleyecek.

Daha sonra İspanyol çalıştırıcı Torrent ile yolları ayrılacak ve tazminat görüşmeleri start alacak. Önümüzdeki hafta çarşambadan sonra bu konuda somut adımlar atılacak.

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CENK ERGÜN HAMLESİ RESMİYETE DÖNÜŞECEK

Futbol yapılanması baştan aşağı değiştirilip yeniden kurulacak ve sportif direktör Sensibile ile de görüşülüp sözleşmesi feshedilecek.

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Florya’da futbol yapılanması Cenk Ergün önderliğinde şekillenecek. Ergün dışında takımı, oyuncuları, Türk futbolunu iyi bilen bir isim daha ekibe katılacak.

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#Galatasaray#Cenk Ergün#Torrent

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