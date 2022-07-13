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Son dakika: Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması! İstifa iddiaları yalanlandı

#Galatasaray#Cenk Ergün#Süper Lig
Son dakika: Galatasaraydan Cenk Ergün açıklaması İstifa iddiaları yalanlandı

Galatasaray, Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Sarı kırmızılılardan Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama “Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır." denildi.

Transferde ön planda olan Erden Timur'la Cenk Ergün'ün anlaşmazlığa düştüğü ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ergün'ün istifa edeceği iddia edilmişti.

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#Galatasaray#Cenk Ergün#Süper Lig

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