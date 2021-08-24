Son Dakika: Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Böyle açıkladı: 'O artık bizim oyuncumuz değil'

Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ligde 2'de 2 yapan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızıların bir süredir takip ettiği Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştığı belirtiliyor.

'5.7 MİLYON EUROYA GALATASARAY'A SATTIM'



FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Olimpiu Morutan'ın transferi için Galatasaray'la anlaştığını açıkladı. Rumen basınına açıklama yapan Gigi Becali, "Olimpiu Morutan'ı 5,7 Milyon Euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Rakam 5,7 Milyon Euro. Şimdi Morutan için 4,2 Milyon Euro ödenecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa, 1,5 Milyon Euro daha ödenecek" dedi.

Becali ayrıca "Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak rakam toplam 5,7 Milyon Euro olacak. Ben memnunum." ifadelerini kullandı.

'MORUTAN ARTIK BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL'

FCSB Teknik Direktörü Edi Iordanescu ise "Olimpiu Morutan artık bizim oyuncumuz değil. Ondan elde edeceğimiz bonservis bedeliyle yeni gençler alabiliriz." açıklamasını yaptı.

Romanya kaynakları bu iddiaları yönetim henüz doğrulamadı ancak 22 yaşındaki Rumen oyuncu dün Steaua Bükreş'in ligde oynadığı Sepsi maçının kadrosuna da alınmadı.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA: GALATASARAYLILAR MERAK ETMESİN

Rumen futbolcu Morutan için görüşmelerin sürdüğünü belirten Terim, "Morutan beğendiğimiz oyuncular arasında. Biz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için birçok ismi de açıklayacağız inşallah. Morutan transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız ve yönetimimiz takip ediyor. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız." şeklinde konuştu.









TERİM'İN OĞULCAN VE MARCAO İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Teknik direktör Fatih Terim, transferin dışında gündemdeki iki konuyla ilgili de açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam Oğulcan Çağlayan konusunda, "Açık yüreklilikle, Oğulcan konusunu kendi aramızda halledebileceğimizi söylemiştim. İki tarafın profesyonelleri müthiş bir çalışma yaptılar, sonunda da üç aşağı beş yukarı anlaşıldı. Fakat ondan sonra TFF, Rizespor , Galatasaray; bazı konular gelişti. Bu konu Rizespor ve Galatasaray arasında halledilir, halledilmelidir. Bizim faydalanamadığımız bir Oğulcan var, onun da bu konulardan dolayı bir hayli sıkıntılı olduğu bir ortam yaşıyoruz. Gönlüm, Oğulcan'ın bir an evvel oynayabilmesi." ifadelerini kullandı.

'TABAN 5, YÜKSEĞİ 10 AMA...'



Terim Marcao ile ilgili soruya ise, "Marcao konusunda bildiğim kadarıyla taban 5, yükseği 10. Öyle bir şeye daha önce 8 verdikleri için tahmin etmek zor değil. Kopyacıdır onlar. Mümkün olan en yüksek cezayı verdiler. Tasvip etmediğimiz bir şeyi savunacak değiliz. Oyuncu bizim oyuncumuz. Ona sahip çıkmak da bizim görevimiz. Kızmak, gereğini yapmak ne kadar görevimizse öteki türlüsü de görevimiz. O da hatasını anladı, özrünü diledi. Oradan az bir ceza beklemiyordum. Ben gittiğim zaman biliyorsun daha önceden yazıyorlar. Alıp söylüyorlar oradan zaten kaç maç ceza alacağımı. Benim daha önceden yıllardır söylediğim şeyler, aynı fikirde olduğum çok açık. Marcao'nun cezası 2-3 olması imkan yok. Mümkün olsa daha da çıkarırlar." cevabını verdi.