Son Dakika: Galatasaray'dan bir orta saha hamlesi daha! Elneny'nin ardından...

Spor Arena Dış Haber - Orta saha bölgesine çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da Mohamed Elneny'nin ardından bir isim daha gündeme geldi.

Mısırlı futbolcunun transferi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da Roma forması giyen Amadou Diawara'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Diawara transferi için Roma ile temasa geçerken, İtalyan ekibinin satışa onay verdiği ve Gineli oyuncuyla geleceğine dair görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Öte yandan Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Roma'nın, Diawara için Galatasaray'dan 2 milyon euro kiralama ve 18 milyon euro da zorunlu satın alma bedeli istediği kaydedildi.

DARBE NEDENİYLE ÜLKESİNDE MAHSUR KALDI

İtalyan basını, Gine Milli Takımı kampında bulunan Diawara'nın, ülkede yaşanan siyasi darbe nedeniyle bir otelde mahsur kaldığını yazdı.

Roma'nın Diawara ile iletişime geçmeyi başardığı ve başarılı futbolcuyu İtalya'ya getirmek için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşsa bile, Diawara'yı transfer döneminin bitimine kadar Türkiye'ye getiremeyebileceği de öne sürüldü.

1997 doğumlu Diawara, bu sezon Roma'da yalnızca 7 dakika oynama şansı bulabildi.

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