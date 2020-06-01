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Haber Giriş: 01.06.2020 - 19:03,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye cevap!

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Son Dakika | Galatasaray'dan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye cevap!
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Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına cevap verdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir.

Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi.

Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Son Dakika | Galatasaraydan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiye cevap

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